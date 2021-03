Hinke en Jette zijn geboren met hulp van een donorvader

Niet alle kinderen weten wie hun biologische vader is. Bijvoorbeeld als ze geboren zijn met de hulp van een zaaddonor. Ieder jaar worden zo'n 1200 donorkinderen geboren. Pas als ze 16 jaar zijn, kunnen ze opvragen wie hun vader is. De regering gaat nu onderzoeken of die leeftijdgrens niet omlaag moet.

Als je kinderen wilt krijgen heb je een zaadje nodig van een man en eitje van een vrouw. Als een man geen goed zaad heeft of als een vrouw bijvoorbeeld geen man heeft, kan het zaad van een donorvader worden gebruikt.

Dat is dus ook gebeurd bij Jette en Hinke. Een van hun moeders is zwanger geworden door de zaadjes van een donor. De zussen hebben allebei dezelfde vader. Maar weten nog niet wie het is. Dat kunnen ze pas op hun zestiende opvragen.

De regering wil onderzoeken of het nodig is dat donorkinderen al eerder mogen weten wie hun vader is.