De verkiezingen komen eraan: wat wil de VVD?

Vrijheid is volgens de VVD heel erg belangrijk. De partij wil dat iedereen zelf bepaald hoe hij of zij zijn leven leidt. De regering moet zich daar zo min mogelijk mee bemoeien.

Corona oplossen

Tijdens deze verkiezingen gaat het ook vaak over corona. Mark Rutte is daar als minister-president al veel mee bezig geweest. Hij wil daarmee doorgaan en dus weer veel stemmen krijgen tijdens de verkiezingen. In het filmpje hierboven legt Mark Rutte uit dat de coronacrisis oplossen ook het belangrijkste is dat hij voor kinderen wil bereiken.