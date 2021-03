Kinderartsen willen korter stokje bij coronatest

Heb jij al wel eens een coronatest gehad? Veel kinderen vinden het wattenstaafje dat in de neus gaat erg vervelend. Voor hen is er misschien goed nieuws. Volgens kinderartsen kan het ook met een korter stokje.

Kinderartsen vertellen vandaag in de krant het AD dat er genoeg bewijs is dat een korter stokje ook prima werkt. In Oostenrijk testen alle basisschoolleerlingen al wekelijks op deze manier en ook in de Verenigde Staten is een diepe neustest niet verplicht.

Het kan al in Breda

In Nederland wordt het kortere stokje op de meeste plekken niet gebruikt. In Breda doen ze het al wel en ook Amsterdam is bezig met een onderzoek.

Eerder maakten we deze video over hoe een coronatest gaat en wat er met het wattenstaafje gebeurt: