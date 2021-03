Voor de tweede keer geen echt verjaardagsfeest

Dikke pech voor kinderen die binnenkort jarig zijn. Net als vorig jaar, is hun verjaardag heel anders dan normaal.

De meeste kinderen krijgen nauwelijks familiebezoek en hebben geen kinderfeestje. Sommige kinderen krijgen ook minder cadeaus dan andere jaren.

Lockdown

Thijs is een van hen. Hij wordt dit weekend 11 en viert zijn verjaardag voor de tweede keer alleen met zijn gezin. Vorig jaar begon de lockdown op zijn verjaardag en nu is er weer een. Toch probeert hij er het beste van te maken. Daar zie je vanavond mee over in de uitzending en in de app.

Vind jij het wel leuk om jarig te zijn in corona-tijd of is er niets aan? Reageer op de stelling: