De World Nature Photography Awards zijn uitgereikt. Dat zijn prijzen voor de mooiste natuurfoto's van 2020.

De belangrijkste prijs ging naar de orang-oetan op bovenstaande foto's. De fotograaf heeft uren in een boom gezeten om deze foto te kunnen maken. Hij had een speciale plek uitgezocht zodat het moeilijk zou zijn om te zien wat boven en beneden is.

Hier zie je nog drie andere winnaars: