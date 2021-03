De eerste beelden van de speciale Verkiezingsuitzending

We zijn het vaak met elkaar oneens, maar we mogen elkaar wel. Dat vertelden de lijsttrekkers van de zes grootste politieke partijen tijdens de opnames van de speciale Verkiezingsuitzending van het NOS Jeugdjournaal.

De uitzending is pas morgen, maar in het filmpje hierboven zie je vast de eerste beelden. Daarin hoor je de lijsttrekkers onder andere over het klimaat en over haatreacties.