De voorbereidingen van de speciale Verkiezings-uitzending

Zondag is de speciale Verkiezingsuitzending van het NOS Jeugdjournaal om 19:00 op NPO Zapp . Vandaag waren de opnames al en kwamen zes gespannen lijsttrekkers naar de studio. Hoe dat ging, zie je in deze video.

In de Verkiezings-uitzending praten Joris, Milou en kinderen met de lijsttrekkers van de zes grootste partijen. Ze vertellen over hun plannen voor Nederland, over hoe ze als kind waren en ze spelen een quiz over dingen die de meeste kinderen wel weten.

Je kunt ook meespelen met de Verkiezingsbingo! De bingo-kaart kun je hier downloaden.