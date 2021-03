Max Verstappen: 'Ik heb corona-vaccin al gehad'

Coureur Max Verstappen is al gevaccineerd tegen het corona-virus. Dat vertelde hij aan journalisten van de krant De Telegraaf.

Verstappen is dit weekend samen met zijn concurrenten op het circuit van Sakhir in Bahrein. Ze testen daar hun nieuwe auto's.

Niet de enige

De regering van Bahrein heeft voor de testdagen gevraagd of coureurs al een vaccin wilden. Coureurs Sergio Pérez en Carlos Sainz zouden ook al een vaccin hebben gekregen. Verstappen is er in ieder geval blij mee.