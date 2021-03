Arrestaties bij demonstraties tegen corona-regels

In Amsterdam en Den Haag hebben mensen geprotesteerd tegen de corona-maatregelen. Vooral in Den Haag was het druk en stuurde de politie demonstranten weg. Er waren te veel mensen op het Malieveld en ze hielden niet genoeg afstand.

Wegen afgesloten

Vanwege de drukte mochten er ook geen treinen meer naar Den Haag rijden. En wegen rondom het Malieveld werden afgesloten. Maar het werd dus alsnog te druk.

Toen agenten nieuwe demonstranten wilden tegenhouden ontstond gedoe. Volgens de politie luisterden mensen niet naar de aanwijzingen. En sommigen bekogelden agenten met vuurwerk. Met een waterkanon werden mensen verjaagd. Zeker zes mensen zijn aangehouden. Rond 16.00 uur waren de meeste demonstranten alsnog vertrokken.

Museumplein

In Amsterdam was het wat rustiger. Ook daar kwamen mensen bij elkaar om te laten horen dat ze tegen de corona-regels zijn. Net als eerder deden ze dat op het Museumplein. Er waren ongeveer 150 mensen. Om 15.00 uur stuurde de politie de demonstranten weg. Drie mensen die daar niet naar luisterden werden gearresteerd.