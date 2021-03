Wereldberoemde gorilla Bokito is jarig

Een klein feestje in Diergaarde Blijdorp. Daar mag aap Bokito 25 kaarsjes uitblazen. De gorilla kwam in 2007 groot in het nieuws omdat hij uit zijn verblijf was ontsnapt.

Gewonden

Het was op dat moment behoorlijk druk in de dierentuin. Ook veel kinderen zagen het gebeuren. Vier mensen raakten gewond. Onder hen een vrouw die mee werd gesleurd door Bokito. Zij raakte ernstig gewond. Bokito kon uiteindelijk met een verdovingspijltje uitgeschakeld worden.

Familieman

Volgens zijn verzorgers is Bokito inmiddels een stuk relaxter en zorgt hij voor rust en orde in de gorilla-groep. Hij is een echte familieman: de aap heeft 3 vrouwtjes en 4 jongen.