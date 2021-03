Speel mee met bingo tijdens de Jeugdjournaal Verkiezings-uitzending!

Vanavond om 19:00 uur is het zo ver: dan is de speciale Jeugdjournaal Verkiezings-uitzending. Joris, Milou en kinderen praten dan met zes lijsttrekkers. Ze vertellen over hun plannen, over hoe ze als kind waren en ze spelen een quiz over dingen die de meeste kinderen wel weten.

Bingo

Speciaal voor jullie thuis hebben we iets bedacht: een Jeugdjournaal-bingo! Hiermee kan je vanuit huis meespelen tijdens de Verkiezingsuitzending.