Sneeuwpret? Nee dit is een berg van zout!

Is het zout of sneeuw? Om winterse Instagram-foto's te maken bezoeken veel mensen in Egypte het dorpje Port Fouad. Daar liggen grote bulten strooizout die op besneeuwde bergen lijken.

Door corona kunnen veel Egyptenaren niet reizen, maar op social media lijkt alsof ze op wintersportvakantie zijn. In Egypte sneeuwt het bijna nooit.