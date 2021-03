De speciale Verkiezings-uitzending van het NOS Jeugdjournaal

In de speciale Verkiezings-uitzending van het Jeugdjournaal praten Joris en Milou met Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP).

Kinderen in de studio stellen vragen aan de leiders van de zes grootste partijen. Welk dier zou Mark Rutte willen zijn? Hoe gaat Sigrid Kaag om met haat? En hoe doet Geert Wilders zijn haar?

Quiz

De lijsttrekkers spelen ook een quiz om te laten zien wat ze weten van over dingen die kinderen weten. Welke zangeres heeft groen haar? Wie is die kleine presentator met een matje? En wie herkent among Us? Je ziet het allemaal in de speciale Verkiezings-uitzending van het Jeugdjournaal.