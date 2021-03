Hoe waren de lijsttrekkers vroeger als kind?

Wie was er vroeger heel verlegen? Wie was veel te druk? En was Geert Wilders vroeger schattig? In de video zie je kinderfoto's van de leiders van de zes grootste politieke partijen en vertellen ze hoe ze vroeger als kind waren.

Dit is een fragment uit de speciale Verkiezings-uitzending van het NOS Jeugdjournaal. De hele uitzending zie je hier.