Deze kinderen 'werken' al bijna bij de brandweer

Veel kinderen willen later bij de brandweer werken en voor een paar van hen komt die droom nu al uit. Ze kunnen aan de slag bij de jeugdbrandweer. In Dronten was afgelopen weekend een selectie.

Bij de selectie wordt bijvoorbeeld gekeken naar uithoudingsvermogen en of de kinderen goed kunnen samenwerken. Wie echt bij de jeugdbrandweer komt, leert natuurlijk nog veel meer. Het is de bedoeling dat ze vanaf hun 18de echt bij de brandweer aan de slag kunnen.

De kinderen in Dronten weten dus al heel vroeg wat ze later willen worden. Is dat fijn om dat nu al weten of hoef je daar als kind nog niet over na te denken? Reageer op de stelling: