Zwembad loopt leeg, veel water op straat

In Enschede liggen een paar straten vol met water. Een groot zwembad in de buurt loopt leeg en daarom stromen duizenden liters water een woonwijk in.

Het komt door een kapotte waterleiding. Daardoor loopt water uit het zwembad de kelder in vandaaruit de straat op. Omdat het water zo hard het zwembad uitliep, is de brandweer ingeschakeld.

Riool

Het is niet duidelijk waardoor de leiding is geknapt. Het water wordt het riool in gepompt. Een deel van de straat is afgezet.