Achter de schermen bij de Verkiezings-uitzending

De quiz was lastig en samenwerken ging beter dan gedacht. Dat zeiden de lijsttrekkers na onze Verkiezings-uitzending. De kinderen in de studio waren vooral verbaasd dat het best wel gezellig was.

De speciale Verkiezings-uitzending was gisteravond op tv en ook na de uitzending is er gefilmd. Hierboven zie je hoe leuk het was achter de schermen.

Heb je de uitzending nog niet gezien? Hieronder kun je hem terugkijken.