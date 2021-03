Hoe gaat het eraan toe in de Tweede Kamer?

Zoveel mogelijk stoelen krijgen in de Tweede Kamer. Daar draait het om bij de verkiezingen. Hoe meer stemmen je partij krijgt, hoe meer stoelen. En meer stoelen betekent dat je meer invloed hebt in de politiek.

Chaos?

In totaal staan er 150 van die stoelen, ook wel zetels genoemd, in de Tweede Kamer. Een stoel voor iedere gekozen politicus. Als die daar allemaal zitten voor een grote vergadering, moet dat natuurlijk geen chaos worden.

Daarom is er een voorzitter. Nu is dat Khadija Arib. Zij leidt de gesprekken en let erop dat iedereen zich netjes gedraagt.