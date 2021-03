Corona-regels soepeler: zwemlessen mogen weer

Zwembaden waren 3 maanden dicht. Ze hebben daarom nu extra lessen ingepland. Sommige kinderen begonnen vandaag al om kwart over 6 in de ochtend.

Volgens deskundigen is het goed nieuws dat zwemlessen weer mogen. Omdat de zomer eraan komt is het belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen. In deze video zie je drie vragen over zwemlessen: