Ontsnapte koe maakt wandeling door Utrecht

Een koe in Utrecht hield zich vannacht niet aan de avondklok. Het dier was ontsnapt en liep dwars door de stad. Meerdere politieagenten moesten de straat op om het dier te vangen.

Dat bleek best wel lastig. Uiteindelijk lukte het met een lasso. Nu staat de koe weer veilig in de stal. Hoe het dier kon ontsnappen is niet duidelijk.