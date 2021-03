Test met publiek bij wedstrijd Nederlands elftal

5000 mensen mogen naar de wedstrijd Nederland-Letland op 27 maart. Het is een proef om te kijken hoe je in corona-tijd veilig een evenement kan organiseren.

De wedstrijd is in de Johan Cruijff-ArenA in Amsterdam en telt mee voor de WK-kwalificatie. De toeschouwers worden in verschillende groepen verdeeld waar verschillende regels gelden. Zo moeten supporters in sommige vakken een mondkapje op en in andere vakken niet.

Eerdere tests

Een maand geleden mochten voor het eerst weer voetbalfans het stadion in bij de wedstrijd N.E.C. - De Graafschap. Toen waren er ook verschillende vakken met verschillende regels. Verslaggever Milou ging mee met Rik.