Grote verkiezingsdag is begonnen

Het is zover: vandaag mag iedereen van 18 jaar en ouder stemmen voor de Tweede Kamer-verkiezingen. De eerste stembureaus gingen vannacht al open, zoals in Castricum en Nijmegen.

Maandag en dinsdag waren sommige stembureaus al open voor kwetsbare mensen. Dan was het rustiger en dus veiliger voor corona.

Stembureaus open

Mensen kunnen vandaag tot 21.00 uur hun stem uit brengen. Daarna volgen de uitslagen en weten we welke partijen hebben gewonnen.

In de video hierboven zie je drie vragen over stemmen. Bijvoorbeeld over hoe lang er al verkiezingen zijn en waarom stemmen belangrijk is.