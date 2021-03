Testwedstrijd Oranje supersnel uitverkocht

De 5000 kaarten voor de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Letland waren supersnel uitverkocht. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena is op 27 maart en is een soort test.

Het experiment is bedoeld om te kijken of en hoe er binnenkort weer veilige evenementen met publiek gehouden kunnen worden.

Feest

De laatste tijd worden er vaker dit soort evenementen georganiseerd. Eerder deze maand keken we mee bij een feest met 1300 bezoekers: