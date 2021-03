Kinderen zijn boos: 125 speelplekken moeten weg

Het plan is om de speelplekken de komende twee jaar weg te halen, maar veel buurtbewoners zijn het daar niet mee eens. Zij zamelen daarom handtekeningen in om het plan te stoppen.

Veel kinderen in Maastricht zijn woedend: 125 van de 200 speelplekken in hun stad moeten weg. Onder andere een groot skatepark verdwijnt. De gemeente doet dat om geld te besparen.

Volgens de gemeente is het nog niet zeker dat alle speelplekken weggaan. Zij willen nog met buurtbewoners in gesprek over hun plannen.