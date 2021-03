Wat gebeurt er als de verkiezingsuitslag bekend is?

Het is nog nooit gebeurd dat één partij 76 zetels kreeg. Daarom moeten partijen samenwerken. Daarbij is het handig als de nieuwe regering bestaat uit partijen die samen meer dan de helft van de zetels hebben.

Nu de uitslag bijna zeker is, begint de grote puzzel. Want welke partijen gaan samen in de regering? In de Tweede Kamer zitten 150 politici. Om een nieuw plan goed te keuren, moet meer dan de helft het ermee eens zijn. 76 politici dus.

Het vormen van een regering kan best lang duren. Vier jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, was een record: toen duurde het 225 dagen voordat de nieuwe regering er was. In België duurde het zelfs een keer 541 dagen. Dat is bijna anderhalf jaar!

Deskundigen verwachten dat het dit jaar sneller zal gaan, omdat politici graag snel door willen met het oplossen van de corona-crisis.