VVD en D66 grootste bij verkiezingen

Ook Thierry Baudet had waarschijnlijk een leuke avond. Zijn partij Forum voor Democratie kreeg een stuk meer stemmen dan bij de vorige verkiezingen. Ook de partijen JA21, Volt en BoerBurgerBeweging vieren feest. Die partijen zijn nieuw en komen nu waarschijnlijk voor het eerst in de Tweede Kamer.

In sommige steden wordt nog druk geteld. Maar het ziet er naar uit dat de VVD van Mark Rutte opnieuw de grootste partij is geworden bij de verkiezingen. Zijn partij kreeg tot nu toe de meeste stemmen. D66 van Sigrid Kaag staat op de tweede plek.

Maar niet overal werd gejuicht. Bijvoorbeeld bij GroenLinks, die partij kreeg veel minder stemmen dan de vorige keer. Ook het CDA, de SP en 50PLUS verloren veel. Zij zullen de komende jaren met met minder mensen in de Tweede kamer zitten.

Verwachte uitslag

Na het tellen van een groot deel van alle stemmen, is dit de verwachte uitslag. Tussen de haakjes staat het aantal zetels dat een partij heeft gewonnen of verloren in vergelijking met de verkiezingen vier jaar geleden.

VVD: 36 (+3)

D66: 24 (+5)

PVV: 17 (-3)

CDA: 15 (-4)

SP: 9 (-5)

PvdA: 9 (0)

FvD: 8 (+6)

GroenLinks: 7 (-7)

Partij voor de Dieren: 6 (+1)

ChristenUnie: 5 (0)

JA21: 4 (+4)

Volt: 3 (+3)

SGP: 3 (0)

Denk: 2 (-1)