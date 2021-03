Een bijzondere gast bij een vakantiepark in Ouddorp. Daar kroop een verdwaalde jonge zeehond rond. Het dier was de weg overgestoken en zat op de parkeerplaats bij het vakantiepark. Waarschijnlijk probeerde hij de weg terug naar zee te vinden.

Vier vrijwilligers wisten de zeehond van 120 kilo te vangen. Ze stopten hem in een kist en hebben hem daarna weer vrijgelaten in zee. Dat zie je in de video hieronder: