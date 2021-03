Ajax door naar kwartfinale Europa League

Feest bij Ajax. De club is door naar de kwartfinale van de Europa League. Dat is een belangrijke voetbalcompetitie in Europa. De voetbalclub uit Amsterdam won gisteravond met 2-0 van de Young Boys, uit Zwitserland.

David Neres maakte in de 20-ste minuut het eerste doelpunt. Net na de rust kreeg Ajax een penalty door een hands-bal bij Young Boys. Dusan Tadic trapte de bal het doel in.

Buitenspel

Young Boys-speler Nsame maakte vlak daarna ook een doelpunt, maar die werd afgekeurd omdat het buitenspel was.

Vrijdag is de loting voor de kwartfinales. Dan hoort Ajax tegen welke club ze moeten spelen.