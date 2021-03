Monopoly krijgt nieuwe Algemeen Fonds-kaartjes

Het bordspel Monopoly krijgt binnenkort nieuwe Algemeen Fonds-kaarten. Volgens het bedrijf achter het spel zijn de kaarten nu nog te ouderwets.

Zo staat er bijvoorbeeld 'lijfrente' op. Veel mensen weten niet wat dat betekent. Ook kun je geld winnen bij een schoonheidswedstrijd. De makers van Monopoly vinden dat niet meer van deze tijd.

Puppy gered

Daarom kun je via de website stemmen bepalen wat er op 16 nieuwe kaarten moet staan. Bijvoorbeeld dat je geld krijgt omdat je bij een asiel hebt geholpen. Of dat je niet de gevangenis in hoeft omdat je een puppy hebt gered.

De nieuwe kaartjes zitten vanaf de herfst in de doos.