Mondkapjes, broodzakjes en koffiebekers: duizenden mensen ruimen afval op

Zo'n 30.000 mensen ruimen vandaag in hun buurt afval op. Het is namelijk Landelijke Opschoon-dag.

In het hele land zijn zo'n 4000 acties opgezet om zwerfafval op te ruimen. Veel mensen zich hebben aangemeld. Ook in Diemen is er zo'n actie. Daar doen ook veel kinderen aan mee.

Corona-afval

Volgens de organisatie is het opruimen hard nodig, want op veel plekken ligt zwerfafval. Sinds corona liggen nu vaak mondkapjes of handschoenen op straat. Ook halen veel mensen tijdens het wandelen koffie of eten om mee te nemen. Dat levert ook meer afval op.

De organisatie hoopt dat door de actie er meer aandacht komt voor zwerfafval en dat mensen minder snel spullen op straat gooien.

Lijkt het jou leuk om mee te helpen met zwerfafval opruimen? Reageer op onze stelling: