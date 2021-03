Deepfake-app populair, moeten we daar blij mee zijn?

Wombo is op dit moment de populairste gratis app. Veel mensen en kinderen gebruiken het om grappige filmpjes te maken.

Je kunt iemands hoofd op het hoofd van iemand anders plakken. De deepfake-app herkent het gezicht en weet hoe die moet bewegen. Zo kan hij er een filmpje van maken dat soms niet van echt te onderscheiden is.

Wombo is een deepfake -app. Met deepfake kun je nep-video's maken die net echt lijken.

Het kan dus erg grappig zijn om zulke filmpjes te maken. Maar het kan ook gevaarlijk zijn. Want wat als je in zo'n filmpje onze presentator Joris iets laat zeggen wat helemaal niet waar is?

Mensen die dat filmpje zien denken dan misschien dat het echt nieuws is, omdat het filmpje echt lijkt. Zo kan nep-nieuws worden verspreid.

Gemeen

Ook kunnen dit soort apps worden gebruikt om iemand te pesten. Als je iemand een gek liedje laat zingen bijvoorbeeld. Of als je mensen iets flauws laat zeggen wat zij nooit hebben gezegd.