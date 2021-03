Veel schade nadat auto huis inrijdt

In Eindhoven is een man een huis binnengereden met een auto. Er is veel schade. Het tuinhek is kapot, er zit een enorm gat in de muur en de tuin is bezaaid met bakstenen.

Dure auto

Nadat hij de auto in de woonkamer had gezet, is de bestuurder weggerend. De auto is zo'n 100.000 euro waard. Maar die liet hij dus achter.

De bewoners zijn niet gewond geraakt. Wel zijn ze erg geschrokken. De politie is op zoek naar de man. Ze weten nog niet waarom hij het huis binnenreed.