Boswachter Tim beantwoordt vragen van kinderen

Boswachter Tim is al een tijdje bekend van het programma Beestenbrigade. Daarmee won hij afgelopen jaar ook de Gouden Stuiver. Een prijs voor het beste jeugdprogramma.

In het programma vertelt Tim dat hij dol is op dieren, ervan houdt om in plassen te springen en van de lente. Vandaag, op de eerste dag van de lente, hebben we daarom een interview met hem. Noortje ging bij hem langs met jullie vragen.

Lijkt jou boswachter zijn een leuk beroep? Reageer op onze stelling: