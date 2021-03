Bij een meubelzaak in Capelle aan den IJssel is vandaag een flinke brand uitgebroken. Het vuur sloeg over naar een kantoor ernaast. De rookpluimen waren in de hele omgeving te zien.

Mensen in de buurt kregen het advies hun ramen en deuren dicht te houden. Niemand raakte gewond. Wel is de winkel helemaal verwoest.