Zorgen over jonge sporttalenten: 'Ze kunnen niet genoeg trainen'

De grote sport-organisatie NOC*NSF maakt zich zorgen over jonge sporttalenten tussen de 12 en 16 jaar oud. Door corona kunnen zij minder trainen. Terwijl het juist belangrijk is als je topsporter wil worden, om op die leeftijd goed te trainen.

Tenzing van 14 is zo'n jong talent. Hij hoort bij de top van de Nederlandse zwemtalenten. Maar zwemmen mag nu alleen in buitenbaden. Daarom gaat hij iedere week langs verschillende buitenbaden in Nederland om te trainen.