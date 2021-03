Week van het geld: Moet je over geldproblemen praten?

1 op de 3 kinderen en jongeren denkt dat zijn of haar ouders wel eens zorgen heeft over geld. Toch wordt daar thuis niet vaak over gepraat. Dat is een van de onderwerpen die deze week besproken wordt tijdens de week van het geld.

In de meeste gezinnen wordt niet vaak met kinderen gesproken over geld, maar kinderen merken het meestal wel als er problemen zijn. Denk jij dat het beter is om dit soort dingen met elkaar te bespreken of hoeven kinderen hier niets over te weten? Reageer op de stelling: