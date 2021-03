Bijna half miljoen kijkers voor Gewoon Bloot

Zondag is de eerste uitzending van het programma Gewoon Bloot uitgezonden. Dat is een kinderenprogramma over bloot zijn. Er keken bijna een half miljoen mensen naar.

Boos

Eerder deze maand werd het nieuwe Zapp-programma aangekondigd. Veel mensen waren daar toen boos over, omdat er blote volwassenen in te zien zijn. Een handtekeningenactie tegen het programma werd tienduizenden keren ondertekend. Ondanks de actie, is het programma gisteren gewoon uitgezonden.