Koningin Máxima over omgaan met geld: 'Praat er met je ouders over'

Vandaag is De Week van het geld begonnen. Grote kans dat je er de komende dagen op school les over krijgt. De week werd geopend door koningin Máxima. Zij is erevoorzitter van de organisatie.

Nadenken

Volgens koningin Máxima is het belangrijk dat kinderen al vroeg leren om met geld om te gaan. Volgens haar kunnen kinderen zo later betere beslissingen nemen.