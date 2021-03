Dit weten we al over de persconferentie van vanavond

Vanavond is er weer een persconferentie over de corona-maatregelen in Nederland. We weten natuurlijk niet precies wat Mark Rutte en Hugo de Jonge gaan vertellen, maar toch is er al veel bekend.

Nauwelijks verandering

Het belangrijkste nieuws is dat er voorlopig nog niet zo veel gaat veranderen. De regering wilde vandaag graag vertellen dat onder andere terrassen open zouden kunnen en dat studenten weer naar hoge scholen en de universiteit zouden kunnen. Dat gaat toch niet gebeuren. De besmettingen nemen de laatste tijd toe en ook in de ziekenhuizen wordt het iets drukker. Daarom is er volgens de regering niet veel ruimte voor versoepelingen.

Avondklok

Een maatregel die mogelijk wel versoepeld wordt, is de avondklok. Burgemeesters van verschillende plaatsen willen de avondklok wat verruimen. Die zou dan een uurtje later, om 22:00 uur ingaan. Vandaag wordt daar nog over vergaderd door het demissionaire kabinet.

Meivakantie?

Verder betekent het dus dat cafés, dierentuinen en bioscopen gesloten blijven. Ook is het voorlopig niet de bedoeling om naar het buitenland op vakantie te gaan. De kans is groot dat de regering wil dat mensen ook in de meivakantie in Nederland blijven.

Vergaderen

De kans bestaat dat er toch een paar kleine veranderingen worden aangekondigd. Politici vergaderen vandaag nog over de plannen.

Ook zal er meer bekend worden over hoe het gaat met de vaccinaties in Nederland. Zodra de meeste oude mensen een prik hebben gehad, kunnen de regels waarschijnlijk een stuk minder streng worden.

