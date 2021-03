Oude huizen blijven staan om vleermuizen te redden

In Steenwijk in Overijssel staan acht oude huizen leeg. Er zouden eigenlijk nieuwe woonhuizen komen, maar een paar zeldzame bewoners houden dat tegen. De huizen worden bewoond door vleermuizen!

Wat?!

In de huizen leven meervleermuizen. De beschermde diersoort is er gaan wonen en daarom mogen de huizen niet meer worden gesloopt. De verwarming is zelfs opnieuw aangesloten, zodat de dieren het niet koud krijgen.