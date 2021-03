Grap gaat helemaal mis: studentenhuis is ineens knalroze

In Enschede is een studentengrap helemaal uit de hand gelopen. Een voorheen witte villa waar studenten wonen, is ineens van kleur veranderd. Het huis is nu knalroze!

Dat komt allemaal door een groep studenten die verderop woont. Zij dachten dat de verf er makkelijk weer af zou gaan. Nou, niet dus. Een bedrijf moet het huis nu weer wit krijgen. De rekening gaat naar de grappenmakers.