Romeinse helm gevonden bij opgravingen in Nieuwegein

De helm is waarschijnlijk iets meer dan 1900 jaar oud. Hij zit vast in een brok klei en werd ontdekt met een röntgenfoto. Met zo'n foto kan je door verschillende materialen heen kijken. Archeologen proberen de helm nu voorzichtig los te krijgen.

Nederlandse archeologen hebben een bijzondere ontdekking gedaan. Bij opgravingen op een bedrijventerrein in Nieuwegein werd een Romeinse helm gevonden.

De helm werd vroeger gedragen door een soldaat in het Romeinse leger. In Nederland zijn er maar negen van dit soort helmen gevonden. Het is de bedoeling dat deze helm wordt gerestaureerd en tentoongesteld.