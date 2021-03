Drie vragen over voetballegende Johan Cruijff

Johan Cruijff wordt gezien als de beste voetballer die Nederland en misschien wel de wereld ooit gekend heeft. Hij overleed vijf jaar geleden op 68-jarige leeftijd en dat was toen groot nieuws. Niet alleen vanwege zijn succes op het voetbalveld, maar ook omdat hij andere belangrijke dingen deed. Je hoort het in de drie vragen over Johan Cruyff.