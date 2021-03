190 'proefkonijnen' mogen naar Griekenland op vakantie

Door de coronamaatregelen kan je voorlopig niet naar het buitenland op vakantie. Maar voor 190 proefpersonen wordt een uitzondering gemaakt. Binnenkort mogen zij op vakantie naar Griekenland.

De vakantie is dus een proef. Zo wil het kabinet erachter komen hoe je veilig op vakantie kan in coronatijd.

Vast op het resort

De 190 proefkonijnen worden voordat ze op het vliegtuig stappen, getest op corona. Eenmaal in Griekenland hebben ze acht dagen vakantie. In het resort zijn geen andere gasten en mogen ze niet weg. Bij thuiskomst moeten alle vakantiegangers in quarantaine.