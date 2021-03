Politie onderzoekt filmpje van Bilal Wahib

De politie onderzoekt een video van Zapp-presentator en rapper Bilal Wahib. In een livestream op Instagram heeft hij een jongen gevraagd om zijn piemel te laten zien voor geld. De jongen deed dat vervolgens.

Bilal Wahib vertelde daarna dat de jongen in een grap was getrapt en moest erg hard lachen. Volgens de Amsterdamse nieuwszender AT5 is de rapper nu ook opgepakt.

Bilal Wahib is acteur en de laatste tijd vooral bekend als muzikant. Voor NPO Zapp presenteert hij het programma Teenage Boss. Hij scoorde een grote hit met Tigers. Zijn platenmaatschappij maakte vandaag bekend dat ze niet meer met hem willen werken.