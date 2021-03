Expeditie Robinson gaat door, maar in Europa

Ondanks corona gaat het programma Expeditie Robinson dit jaar toch door. Alleen zijn de opnames dit keer niet op een tropisch eiland in Azië.

Het populaire programma wordt dit keer ergens in Europa opgenomen. Verder willen de makers nog niet veel bekendmaken. Ook niet of er BN'ers of onbekende Nederlanders meedoen.

De opnames zijn binnenkort en het 21ste seizoen is in de herfst te zien op RTL4.