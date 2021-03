AZ takelt enorme constructie op dak van het stadion

Bijna 600 dagen geleden kwam een groot deel van het dak van het stadion van AZ naar beneden. Een grote storm richtte veel schade aan.

Die schade is inmiddels bijna helemaal hersteld en vandaag was een belangrijke dag voor de club en het stadion. Een enorme boogconstructie werd op het stadion gehesen.

Loodzwaar

Dat was een behoorlijke klus, want de boog is 170 meter lang en 600.000 kilo zwaar. Er waren twee enorme hijskranen voor nodig.

De constructie wordt straks gebruikt om het dak te ondersteunen. Hierdoor zitten de supporters van de club straks weer droog als het regent tijdens een wedstrijd.