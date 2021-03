Op veel scholen wordt dit jaar geen klassenfoto gemaakt

Een goede klassenfoto maken is al best moeilijk. Iedereen moet z'n ogen open hebben en tegelijk lachen. Nu maakt corona het er niet makkelijker op. Want met z'n allen dicht op elkaar, dat is niet de bedoeling.

Ook hebben veel scholen de regel dat volwassenen niet zomaar op school mogen komen. Een schoolfotograaf dus ook niet. Veel scholen slaan daarom dit jaar het maken van de klassenfoto over.

Balen?

Vind jij het stom als de klassenfoto wordt overgeslagen? Of maakt het je niet zoveel uit? We hebben er een stelling over.