Bilal Wahib is vrijgelaten

Bilal Wahib heeft vannacht in zijn eigen bed geslapen. De politie liet hem gisteravond vrij. Zijn advocaat zegt dat er geen aangifte tegen hem is gedaan.

De politie wil niks zeggen over de zaak, omdat het onderzoek nog loopt. Hoe het nu verder gaat, is dus nog niet duidelijk.

Strafbaar

Bilal werd woensdagochtend gearresteerd en is door de politie verhoord. Hij had een jongen overgehaald om live op Insta zijn piemel te laten zien en dat is strafbaar. In deze video hoor je alles over wat er is gebeurt: