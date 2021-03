Hackers stelen gegevens van misschien wel miljoenen Nederlanders

Het gehackte bedrijf bewaart miljoenen mail-adressen, geboortedata, telefoonnummers, huisadressen en kentekens van auto's. Volgens experts is dat waardevolle informatie voor criminelen.

De hackers zeggen dat ze informatie van wel 7 miljoen mensen hebben. Als dat zo is, is het een van de grootste hacks ooit in Nederland.

Het bedrijf onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren.